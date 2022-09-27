В США еще летом предупреждали Германию о возможных атаках на «Северный Поток»

Спецслужбы США еще летом предупреждали федеральное правительство Германии о риске возможных атак на российские трубопроводы, пролегающие по дну Балтийского моря - а Берлин незадолго до инцидента даже предполагал, что это может произойти.

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники.

Утверждается, что летом немецкое правительство получило сообщение от Центрального разведывательного управления США о возможной диверсии на российских трубопроводах.

Более того, в понедельник, когда стало известно о существенном падении давления в «Северных потоках», Берлин предположил, что речь шла о целенаправленной атаке.

Об опасности атак на подводные кабели немецкие военные предостерегали еще до полномасштабного вторжения в Украину, сообщил Spiegel собеседник в Бундесвере. По его мнению, ситуация с «Северными потоками» может свидетельствовать о том, что «такая угроза, возможно, была недооценена».

Напомним, Германия расследует три одновременных утечки газа в Балтийском море из поврежденных газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».