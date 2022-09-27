Из-за ракетных ударов по Харькову вечерние поезда задерживаются

Несколько поездов отправились из Харькова с задержкой в связи с вечерними обстрелами города.

Об этом сообщает «Укрзалізниця» в Telegram.

По данным УЗ, поезд 163 Харьков-Киев отправился с задержкой на 27 минут. При этом поезд 7 Харьков-Одесса отправляется с задержкой на 10 минут.

Такие задержки связаны с временным отсутствием напряжения в контактной сети по станции Харьков-Пассажирский.

Напомним, Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что оккупанты нанесли удары по Холодногорскому району Харькова.