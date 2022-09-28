Турецкие банки перестали обслуживать карт рф «Мир»

Турецкие государственные банки прекратили обслуживание карт российской платежной системы «Мир».

Об этом сообщает NTV.

Ранее управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выпустило предупреждение о санкциях для финансовых организаций, которые используют платежную систему «Мир».

В связи с этим, опасаясь санкций, сегодня крупные частные банки İsbank и DenizBank объявили о прекращении обслуживания карт платежной системы «Мир». Вскоре после этого об отказе обслуживать российские карты сообщили и три крупнейших государственных банка Турции.

Напомним, один из крупнейших банков Таджикистана Dushanbe City Bank остановил обслуживание российских карт платежной системы «Мир».

Напомним, карты российской платежной системы Мир перестали принимать Народный банк Казахстана (Халик банк) и вьетнамский BIDV.