В Польше считают, что инцидент с «Северными потоками» могут свидетельствовать о том, что рф готовит эскалацию в войне

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что инцидент с утечкой газа на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» может свидетельствовать о подготовке россией эскалации в войне с Украиной.

Об этом сообщает RMF24.

«Мы четко можем увидеть, что это акт саботажа. Акт, который, вероятно, означает следующий этап эскалации ситуации, с которой мы имеем дело в Украине», - сказал Моравецкий во вторник.

Он также подчеркнул, что ситуация показала опасность, которая крылась в энергетическом сотрудничестве россии и Германии.

«Сегодня нам также известно, что «Северный поток-1» - это газопровод, через который также текла кровь украинцев», - добавил польский премьер.

Моравецкий поддержал мнение, что инцидент на российских газопроводах в Балтийском море был актом саботажа.

«Поэтому это сигнал со стороны россии, скорее всего, потому что мы еще ждем подтверждения этих обстоятельств, и это очень беспокоит. Это то, что показывает, какие средства и механизмы россияне могут использовать, чтобы дестабилизировать Европу еще больше», - считает Моравецкий.

Напомним, спецслужбы США еще летом предупреждали федеральное правительство Германии о риске возможных атак на российские трубопроводы, пролегающие по дну Балтийского моря - а Берлин незадолго до инцидента даже предполагал, что это может произойти.