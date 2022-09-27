Крайне циничное действие рф: В Грузии осудили фейковые референдумы на оккупированных территориях Украины

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что категорически осуждает проведение Россией псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, назвав их «крайне циничным действием рф».
Об этом сообщает Грузия Онлайн.
Зурабишвили заявила о том, что знает, что будут означать «референдумы» на оккупированных территориях.
«Мы должны категорически осудить фейковые референдумы на востоке Украины, поскольку мы знаем, что означают и чем могут быть референдумы, проходящие на оккупированной территории и в условиях этой войны», - сказала Зурабишвили.
Она также добавила, что это крайне циничное действие россии, которое совершенно неприемлемо для Грузии, мира и цивилизованных людей.
Напомним, британская разведка утверждает, что во время выступления перед обеими палатами российского парламента в пятницу президент рф может объявить об аннексии оккупированных российской армией украинских территорий.