Ни один иранский дрон-камикадзе не достиг своей цели в Николаеве их все сбивают по пути, - Ким

Дроны-камикадзе, которые были переданы рф из Ирана, не достигают своих целей в Николаеве.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в ходе брифинга.

По его словам, дроны оперативно сбивают.

- В Николаевской области уже было сбито определенное количество дронов. У нас нет подтверждения, чтобы хотя бы один долетел до объектов в Николаеве, мы их сбиваем. Но согласно информации командования «Юга», сейчас разрабатывают эффективные пути борьбы с этими дронами, – сообщил Ким.

Напомним, Служба безопасности задержала российского агента, который «наводил» удары дронов-камикадзе в Одесской области. Он разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны Украины на юге региона.