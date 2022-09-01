ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Франция передаст более тонны гумпомощи Украине

Уже 217-й день после начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 27 сентября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 28 сентября.

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00:36 Украина получит более тонны гуманной помощи от Франции

Также Франция возьмет на себя расходы по доставке украинской пшеницы в Эфиопию и Сомали.

Об этом заявила министерша иностранных дел Франции Катрин Колонна во время брифинга в Киеве.

— Это самая крупная по масштабу гуманитарная операция. Завтра вечером я буду в Марселе на отправке корабля, - сказала Колонна.

Также президент Франции поддержал инициативу Зеленского, решившего бесплатно передать в пользу Сомали и Эфиопии 50 тысяч тонн зерновых. Страна, сама в состоянии войны, пошла на такой важный гуманитарный шаг, – отметила министерша.