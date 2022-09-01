РосСМИ опубликовали «результаты» псевдореферендумов - в «ЛДНР» нарисовали почти 100% за «вступление в рф»

Карикатура азербайджанского художника Гюндуза Агаева Российские прокремлевские СМИ делятся результатами так называемых «референдумов» о «вхождении в состав россии», которые захватчики провели на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает ZN.ua.

Хотя на сайте «Центризбиркома» последнее обновление по результатам псевдоопроса датируется 26 сентября, провластные медиа уже публикуют момент утверждения ЦИК результатов референдума о вхождении «ДНР» в состав россии. А также реакцию Дениса Пушилина, который совместно с Леонидом Пасечником перед широкомасштабным вторжением просил пути признать независимость двух образований.

Захватчики рассказывают о чуть ли не стопроцентной «поддержке».

Пишут, что «подсчитали» 100% голосов:

– Так называемая самопровозглашенная квазиреспублика «ДНР»: за «вхождение в состав россии» – 99,23% голосов.

– Так называемая самопровозглашенная квазиреспублика «ЛНР»: за «вхождение в состав россии» – 98,42% голосов.

- Оккупированная территория Запорожской области: за «вхождение в состав россии» – 93,11% голосов.

– Оккупированная территория Херсонской области: за «вхождение в состав россии» – 87,05% голосов.

Между тем, в сети продолжает появляться все больше фото пустых бюллетеней во время «подсчета».

А в Запорожье оккупанты сообщили, что участие в «референдуме» якобы приняли менее 39 тысяч человек. Это при том, что до войны в области проживало 1,6 миллиона. То есть «проголосовали» около 2% процентов всего населения области.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что после того, как россия признает результаты псевдореферендумов, ему больше не о чем будет говорить с Владимиром Путиным.