Война на Николаевщине: Ночью оккупанты обстреляли промышленную зону Николаева

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты откровенно говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 28 сентября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 27 сентября доступна по этой ссылке.

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09:06 Ориентировочно в 00:50 Николаев снова подвергся ракетным обстрелам, перед зенитно-ракетными системами С-300. Был нанесен удар по промышленной зоне. Предварительно без жертв и пострадавших сообщает Николаевская ОВА.

Также под постоянным огнем остаются села, находящиеся на линии разграничения Березнеговатской общины.

Также по информации ОК «Юг», вчера, 27 сентября, истребителем Су-35 выпущена ракета Х-31 по Березнеговатому. Силами противовоздушной обороны вражеский снаряд уничтожен в воздухе.

А вот так ночью оккупанты запускали ракеты по Николаеву из временно оккупированной Херсонской области.

08:34 В ОК «Юг» сообщили, что у врага нет существенных изменений в составе и положении действующих подразделений, но пытается подтягивать резервы по крымскому направлению.

Составом танкового взвода в направлении Чкалово – Безымянное попытался провести наступательные действия. Один танк взорвался на противотанковой мини, два – отступили

Продолжая обстрелы из реактивной и тяжелой артиллерии, танков и минометов наших позиций, враг применил и 3 авиационных, и 3 ракетных удара по гражданской инфраструктуре прифронтовых и тыловых районов.

Нашей авиацией по врагу нанесено 5 ударов. А подразделениями противовоздушной обороны уничтожен беспилотный разведчик типа «Орлан-10» в Херсонском районе, а впоследствии в Баштанском районе Николаевщины сбит вражеский штурмовик Су-25.

Наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 250 огневых задач, поразив, в частности, контрольно-наблюдательный пункт и склад с боеприпасами в Бериславском районе Херсонщины.

Подтвержденные потери врага составляют 58 рашистов, танк и еще 7 единиц автомобильной техники. Остальные результаты разведуются.