Еще около 800 военнослужащих «Азова» находятся в плену россиян

В российском плену пока остаются около 800 военнослужащих полка «Азов» из них более 40 женщин, среди которых есть и беременные.

Об этом сообщила руководитель отдела работы с пленными и их семьями патронатной службы «Азова» Ольга Кравченко.

«В плену находятся более 800 азовцев. Среди них более 40 женщин, есть беременные... У пленных, которые вышли, мы увидели почти в 90% крайнюю стадию анорексии, моральное и психологическое истощение, в такой стадии, что мы просто были шокированы. Ранения - застарелые осколочные и огнестрельные в тяжелой запущенной форме, ведь лечения должного ни на Азовстали, ни в плену не было. Все осколки остались у парней и девушек внутри тела, которые нужно оперировать. Присутствуют травмы как перебитые сухожилия и потеря органов зрения», - отметила Кравченко.

На вопрос, дают ли надлежащую медицинскую поддержку беременным в плену, она ответила, что о ней вовсе речь не идет. Женщин надо перевозить на подконтрольную территорию.

«Патронатная служба распределила по медицинским учреждениям всех бойцов. Работаем над диагностикой на это время. Ведь очень много скрытых и не выявленных болезней. Никого из возвращенных из плена не отправили домой, потому что все абсолютно нуждаются в медицинском лечении», - подчеркнула Кравченко.

По ее словам, в плену осталось много стариков. У них, кроме боевых травм, есть еще хронические заболевания.

«Большую разницу в состоянии здоровья пленных военных видим между первым обменом - 3 месяца назад, и вторым - сейчас. Миссия ООН и Красный крест должны иметь доступ к нашим пленных, но этого не происходит, ведь та сторона не подпускает их», - подчеркнула Кравченко.

Она сообщила, что в настоящее время опрос возвращенных военных из плена невозможен.

«Сейчас такая стадия, что мы можем только слушать то, что они говорят. Когда мы задаем вопрос, то бойцы сникают и говорят, что не помнят... наши воины еще не готовы к такому диалогу. Поэтому наберитесь все терпения - когда будет возможность, мы их опросим: кого они видели, что известно бойцам, кому кто-то «привет» передавал. Тогда уже мы сможем связаться с родственниками и передать информацию, но к сожалению не сейчас, не в ближайшее время», - отметила Кравченко.

Напомним, что 21 сентября, Украина вернула 215 защитников «Азовстали» – среди них «Редис», «Калина» и «Волына».

Также сообщалось, что россияне почти не кормили украинских пленников, а ООН и Красный крест не проверяли ситуацию.