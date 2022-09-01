Генерал США уверен, что до конца 2022 года ВСУ оттеснят оккупантов на позиции до 23 февраля

До конца 2022 года Вооруженные силы Украины оттеснят российских оккупантов на позиции 23 февраля. При этом к середине следующего года они могут оказаться в Крыму.
Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью изданию LRT .
«Я надеюсь, что мы увидим дальнейшее давление со стороны российских войск. Вы не увидите каждый день занятый (русскими, - ред.) город, это просто невозможно. Но я все же надеюсь, что до конца этого года украинские силы оттеснят российские войска на позиции 23 февраля, а к середине следующего года украинцы будут в Крыму», – заявил он.
Напомним, Президент Зеленский сообщил об обстановке на фронте – ВСУ продвигаются вперед и освобождают нашу землю.