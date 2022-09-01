Генерал США уверен, что до конца 2022 года ВСУ оттеснят оккупантов на позиции до 23 февраля

«Я надеюсь, что мы увидим дальнейшее давление со стороны российских войск. Вы не увидите каждый день занятый (русскими, - ред.) город, это просто невозможно. Но я все же надеюсь, что до конца этого года украинские силы оттеснят российские войска на позиции 23 февраля, а к середине следующего года украинцы будут в Крыму», – заявил он.