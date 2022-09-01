Генерал США уверен, что до конца 2022 года ВСУ оттеснят оккупантов на позиции до 23 февраля

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28.09.2022 12:46

До конца 2022 года Вооруженные силы Украины оттеснят российских оккупантов на позиции 23 февраля. При этом к середине следующего года они могут оказаться в Крыму.

Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью изданию LRT .

«Я надеюсь, что мы увидим дальнейшее давление со стороны российских войск. Вы не увидите каждый день занятый (русскими, - ред.) город, это просто невозможно. Но я все же надеюсь, что до конца этого года украинские силы оттеснят российские войска на позиции 23 февраля, а к середине следующего года украинцы будут в Крыму», – заявил он.

Напомним, Президент Зеленский сообщил об обстановке на фронте – ВСУ продвигаются вперед и освобождают нашу землю.

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