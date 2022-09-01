Оккупанты после взрывов в Крыму передислоцировали часть персонала Черноморского флота в Новороссийск

После серии взрывов в Крыму российские военные передислоцировали часть персонала Черноморского флота в Новороссийск и распределили авиацию с полуострова по аэродромам на территории россии.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины.

По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, отправили из Крыма тот персонал, имеющий вспомогательные функции на флоте.

«Мы не исключаем, что отдельные боевые корабли, суда поставки будут перемещены из Севастополя тоже в Новороссийск. Чтобы избежать ударов. Что касается перемещений, то группировка в Крыму – она не изменилась на Крымском полуострове, кроме того, что произошла передислокация авиации, рассредоточение ее на аэродромы рф, была усилена противовоздушная оборона за счет опрокидывания дополнительных сил и средств ПВО», - сказал Скибицкий.

Он отметил, что оккупанты в Крыму начали более тщательно относиться к таким понятиям как террористическая угроза, угроза с воздуха. Рашисты постоянно отрабатывают эти вопросы при проведении учений.

Также Скибицкий сообщил, что росармия продолжает перемещать через украинский полуостров военную технику, боеприпасы и личный состав, используя Керченский мост. Его охрану россияне усилили с начала войны, прежде всего, за счет средств противовоздушной обороны и особого контрразведывательного режима.

Британская разведка ранее сообщала, что командование черноморского флота россии почти наверняка передислоцировало свои подлодки класса Kilo из порта приписки Севастополь в Новороссийск в Краснодарском крае на юге россии.