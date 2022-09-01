В россии хотят отправить на войну первокурсников военно-морской академии

Первокурсников военного учебно-научного центра военно-морского флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» в Санкт-Петербурге предупредили о возможности отправки в зону боевых действий в Украину.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

После месяца учений в вузе курсантов выселили из казармы, переданной под нужды мобилизации, в здание без ремонта и окон. Чтобы избежать общения с родителями и самовольного ухода с места службы, курсанты находятся под круглосуточным наблюдением и охраной. Родители курсантов обратились к руководству академии, но во встрече отказали.

«Военная разведка Украины напоминает, что у российских военных есть возможность сложить оружие и сохранить свое здоровье и жизнь. Россиянам гарантируют содержание согласно нормам Женевских конвенций. Для получения информации, как сдаться в плен, российским военнослужащим или их родным и близким следует звонить по круглосуточным номерам:

+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84

Информация о сдаче в плен по-русски в телеграмм-канале @hochu_zhyt», - говорится в сообщении.