Россиянка жалуется, что не может довзониться до «детей», которые пошли на войну в Украине: «Обх*ярили с HIMMARS»

Жительница России пожаловалась, что не может дозвониться до «детей», которых бросило командование.

Об этом свидетельствует очередной перехват разговора, который опубликован в Главном управлении разведки Минобороны.

«-Алка звонила, сегодня, короче. Звонит в слезах, говорю: «Что случилось?», детей, говорил, бросили куда-то, говорит, короче, они там сами. Их командование сказало: «Если какое-то наступление или отступление, короче, я так и не поняла ничего, короче, с**бывайтесь как хотите, вы нам нах*й не нужны».

У меня начиналась паника, трясет всю. Мало того, что сегодня нас обх*ярили с HIMMARS – 5 HIMMARS прилетело на «блочок», фильровальную, сына со вчерашнего дня, с вечера, он не выходит, он не звонит, потому что связи нет. Отзвонился один Ростик, потому что поехал он куда-то или в Берислав че-то тягать.

Вот так вот, один раз и все. Короче, я не знаю, что там происходит, зай. У меня связи с ним нет.

-Я понял, ну, через Галку говори тогда, пусть они вместе собираются и валят оттуда, это что за новости такие! Твари!».