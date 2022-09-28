В Дании пока не могут начать расследования аварий на «Потоках» - им нужны 1-2 недели

Датские специалисты пока не могут начать расследование инцидентов с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2», они должны подождать одну-две недели.

Об этом сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на министра обороны Дании Мортена Бодскова.

Министр отметил, что такие сроки связаны с вопросами безопасности.

«Должно пройти какое-то время. Учитывая информацию о том, сколько газа осталось в трубах и когда давление в трубопроводе снизится, можно сказать, что уйдет одна-две недели на то, чтобы в зоне, где произошли инциденты, стало безопасно», - отметил министр.

Датский министр провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить тему газопроводов, отмечает ЭФЭ.

Напомним, власти Германии опасаются, что российский газопровод «Северный поток» может оказаться непригодным для использования навсегда после больших истоков в Балтийском море.