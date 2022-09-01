Взятка, болезнь или мелкое преступление: В аннексированном Крыму мужчины пытаются всеми способами избежать мобилизации

В Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Украины враг продолжает меры по «частичной» мобилизации. Известны случаи призыва людей с инвалидностью, онкобольных или многодетных родителей.

Об этом на своей Facebook-странице сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Мобилизации в России подлежат все мужчины определенной возрастной категории, несмотря на отсутствие опыта прохождения военной службы в прошлом и боевого опыта.

«Нередки случаи мобилизации лиц с инвалидностью, онкобольных, многодетных родителей и лиц старше шестидесяти лет. В отдельных регионах население пытается сопротивляться такой принудительной мобилизации», - пишет Генштаб.

Из-за неготовности реализации мер мобилизации в Белгородской и Ростовской областях, новоприбывшие вынуждены за свой счет покупать зимнюю форму одежды и средства защиты. При этом, в отдельных регионах продолжается сопротивление и уклонение от мобилизации.

«На временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, мужчины, во избежание мобилизации, пытаются откупиться взяткой, выехать за границу Российской Федерации, трудоустроиться на предприятие критической инфраструктуры или совершить мелкое преступление», - добавляет Генштаб.

Напомним, 39-летний житель Владивостока Сергей Федосеенко скончался после задержания из-за протеста на призывном пункте военкомата.