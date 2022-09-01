Украина и россия ведут переговоры об обмене пленниками «всех на всех», – глава ГУР Кирилл Буданов

Генерал-майор Кирилл Буданов встретился с представителями семей Защитников в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными и рассказал, что сейчас идет работа по обмену пленными по формуле «всех на всех».

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Телеграмме.

По информации штаба, также проходит работа по отдельным обменам. Там отметили, что это длительный и утомительный процесс. В частности, обмен 21 сентября, во время которого было уволено 215 защитников, готовился более двух месяцев.

«Обмен военнопленными – процесс тяжелый, болезненный, но обмен 21 числа открывает новые возможности для нас. Всех возвращающихся государство обеспечивает всем необходимым: от вещей первой необходимости, до реабилитации и восстановления», – подчеркнул Кирилл Буданов.

На встрече речь шла о пограничниках, морских пехотинцах, военных моряках, нацгвардейцах, разведчиках, военных – как рядовых, так и офицерах, срочниках. Также говорили о тех, кого согласно Женевским конвенциям в мире считают некомбатантами – украинских медиков и, например, музыкантов оркестра морской пехоты.

Представители Координационного штаба подчеркнули, что некомбатантов нужно вернуть согласно нормам международного права. Во встрече приняли участие также родные и близкие тех защитников, которые попали в плен на временно оккупированных территориях Украины в 2014-2016 годах.

В Координационном штабе добавили, что идет работа над созданием карт военнопленных – личных страниц, на которых родственникам будет легче отслеживать все изменения статуса военнопленного. На встрече также обсудили процесс лечения, реабилитации и при необходимости – протезирование для освобожденных из плена.

Там добавили, что встречи с семьями защитников в Координационном штабе проходят на регулярной основе.