США выделяют Украине военной помощи на $1,1 миллиард: в пакете – 18 HIMARS

Министерство обороны США в среду объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 1,1 миллиарда долларов, в который в частности входят 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.

Кроме 18 HIMARS и боеприпасов к ним, в пакет входят:150 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV); 150 тактических машин для буксировки вооружения; 40 грузовиков и 80 прицепов для перевозки тяжелого оборудования; два радара для беспилотных авиационных систем; 20 многофункциональных радаров; системы противодействия беспилотным летательным аппаратам; тактические системы защищенной связи, системы наблюдения и оптики; оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов; бронежилеты и другое полевое снаряжение; финансирование подготовки, технического обслуживания и содержания.

«Это объявление является началом процесса заключения контрактов на предоставление Украине дополнительных приоритетных сил и средств в средне- и долгосрочной перспективе», – уточняют в Пентагоне.

Как известно, о намерениях США выделить Украине 1,1 миллиарда долларов военной помощи стало известно накануне.

В начале сентября Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине для противодействия российскому вторжению стоимостью $675 миллионов. В него вошли дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и четыре 105-мм гаубицы, а также 36 000 снарядов для них.

На сегодня, Соединенные Штаты предоставили в общем более 16,2 миллиарда долларов военной помощи Украине для ее борьбы с Россией.