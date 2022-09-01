Детский омбудсмен рф заявила, что «негатив» насильно вывезенных из Мариуполя украинских детей преобразовывают «в любовь к россии»

Уполномоченная по правам ребенка в рф Мария Львова-Белова рассказала, что из Мариуполя в Россию вывезли 30 украинских детей, которых якобы бросили приемные родители. Этих детей, по словам Львовой-Беловой, разместили в новых семьях и учат любить Россию. Украина требует вернуть детей законным представителям, но Россия отказывается это делать.

Об этом пишет Инсайдер.

«Мы привезли сейчас из Мариуполя группу детей, 30 человек, которых нашли в подвалах. Которых бросили приемные родители и эвакуировались без них. Оставили их по факту в трудной ситуации, и когда мы их привезли в Московскую область, чтобы они немножечко восстановились, они негативно отзывались о президенте, говорили всякие гадости, пели гимн Украины, славу Украине и все такое. Но прошло немного времени, эти дети попали в приемные семьи Московской области, один из мальчиков попал в мою семью, и я на глазах вижу, как эта интеграция начала происходить», — приводит издание слова Львовой-Беловой.

По ее словам, Украина требует вернуть мариупольских детей:

«[Вице-премьер Украины] Верещук запросила назад этих детей на каком-то основании непонятном и сказала, что есть законные представители, которые готовы принять их в свои семьи. Например, приемная семья уехала в Германию, почему-то оставила детей, непонятно, а теперь она хочет их забрать».

Львова-Белова утверждает, что детей спросили, хотят ли те вернуться к родителям, но дети якобы не захотели.

«Никто из детей не захотел возвращаться. И сказали: «Нам здесь очень хорошо». Поэтому есть некий негатив, может быть, вначале, но потом он преобразуется в любовь к России», — заявила она.

Как известно, Украина неоднократно обвиняла Россию в похищении украинских детей на оккупированных территориях. 20 сентября Верещук заявила, что в Россию вывезли более двух тысяч украинских детей, лишенных родительской опеки. Она заверила, что Украина будет их искать и требовать их возвращения.