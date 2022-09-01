«Он очень болезненно воспринял новость, что обменяли не всех»: Жена «Волыны» о первом разговоре с мужем

Одним из первых вопросов, который поднял освобожденный из плена рф командир батальона 36-й бригады Сергей Волынский, была просьба рассказать о том, сколько еще людей остается в неволе российских оккупантов.

Об этом рассказала супруга Сергея Волынского Руслана в интервью «Голосу Америки».

По ее словам, она каждый раз при обмене военнопленными надеялась, что на этот раз свободу получит ее муж и отец ее ребенка.

«Перед каждым обменом надежда, конечно, была. И я, как всегда, перед такими событиями очень беспокоилась и молилась, чтобы на этот раз такое событие произошло в нашей семье», - рассказала Руслана Волынская.

Она добавила, что сразу на фото, появившемся в открытом доступе, узнала мужчину, хотя он очень изменился, из-за условий, в которых находились пленные.

«Он просил меня узнать у его вышедших вместе с ним собратьев у тех, кто вернулся в Украину, узнать точное количество и сделать список тех людей, которым не повезло и которых на этот раз не вернули. Он очень болезненно воспринял новость, что обменяли не всех», - рассказала супруга морпеха.

Как отметила Руслана Волынская, ее муж очень озабочен вопросом освобождения собратьев.

«Он очень беспокоится за это. Поэтому мы продолжаем борьбу за каждого и продолжаем работать в направлении, чтобы вернуть абсолютно всех защитников домой», - сказала она и добавила, что увольнение ее мужа это личная победа семьи Волынских, которая ожидает победу для всей Украины.

Напомним, что в Черниговской области 21 сентября прошел обмен пленными между Украиной и Россией. Украина вернула домой 216 защитников «Азовстали».