«Боритесь за свое! Не лезьте на нашу землю, в нашу душу и в нашу культуру»: Зеленским россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если кто-то в России думает, что мир изменит своим ценностям, то тот ошибается и призвал россиян наводить порядок в своей стране, а не защищать чужое состояние.

Об этом Зеленский сказал в своем обращении к нации.

«Главной нашей задачей является координация действий с партнерами в ответ на организованные Россией фальшивые референдумы и связанные с ними угрозы. Теперь не 2014-й. Все все понимают. И будут обязательно действовать», - сказал Зеленский.

Он добавил, что надежды россиян на то, что удастся не отвечать за свои действия напрасны:

«Если кто-то там, в России, думает, что они смогут «проскочить» со всем тем, что делают на оккупированной территории, если кто-то там, в России, надеется, что мир предаст свои же ценности, испугавшись очередных российских заявлений об аннексии, то они в России ошибаются».

Также Зеленский добавил, что россиянам следует понять, за что они борются.