«Боритесь за свое! Не лезьте на нашу землю, в нашу душу и в нашу культуру»: Зеленским россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если кто-то в России думает, что мир изменит своим ценностям, то тот ошибается и призвал россиян наводить порядок в своей стране, а не защищать чужое состояние.
Об этом Зеленский сказал в своем обращении к нации.
«Главной нашей задачей является координация действий с партнерами в ответ на организованные Россией фальшивые референдумы и связанные с ними угрозы. Теперь не 2014-й. Все все понимают. И будут обязательно действовать», - сказал Зеленский.
Он добавил, что надежды россиян на то, что удастся не отвечать за свои действия напрасны:
«Если кто-то там, в России, думает, что они смогут «проскочить» со всем тем, что делают на оккупированной территории, если кто-то там, в России, надеется, что мир предаст свои же ценности, испугавшись очередных российских заявлений об аннексии, то они в России ошибаются».
Также Зеленский добавил, что россиянам следует понять, за что они борются.
«Что касается ситуации на фронте, нам все понятно. Потому повторяю еще раз. Для тех, кто понимает только по-русски. Хотите жить – бегите. Хотите жить – сдавайтесь в плен. Хотите жить – сражаетесь на СВОИХ улицах за СВОЮ свободу. У вас и так все забрали. Или у кого-нибудь из вас есть нефтяные вышки? Есть дворцы? Есть виноградники? Может, есть яхты? Или какой-нибудь банк? За что вы вообще боретесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь – мобилизация. Боритесь за свое! Не лезьте на нашу землю, в нашу душу и нашу культуру», - подчеркнул Президент Украины.