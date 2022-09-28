Зеленский рассказал об итогах переговоров с мировыми лидерами по поводу псевдореферендумов россиян

Президент Владимир Зеленский в среду, 28 сентября, обсудил с мировыми лидерами фейковые референдумы россии на оккупированных украинских территориях и усиление поддержки Украины. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.

Зеленский поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, премьера Великобритании Лиз Трасс, генсекретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Евросовета Шарля Мишеля за четкую поддержку Украины.

Он подчеркнул, что Украина не будет мириться с попытками страны-агрессора захватить часть украинской территории.

Президент рассказал, что поблагодарил Эрдогана за помощь в освобождении защитников Украины из плена и обсудил с ним оборонное сотрудничество и реакцию на агрессивные шаги России.

Во время разговора с Шольцом Зеленский заявил, что Украина ожидает системы противоракетной обороны, и поблагодарил его за готовность помочь. Помимо оборонного сотрудничества они обсудили энергетические вопросы и работу над новым пакетом санкций ЕС.

По словам президента, разговор с Трюдо «прежде всего касался того, как Канада может увеличить поддержку Украины». Зеленский предложил канадскому премьеру стать лидером усилий по разминированию территории Украины.

Зеленский и Трасс обсудили ужесточение британских санкций против России и увеличение оборонной помощи Киеву.

«Я благодарю за принципиальное осуждение российского фарса под видом референдума, за полную поддержку и готовность идти вместе с нами к возвращению свободы всем нашим людям - во всех частях Украины, без каких-либо исключений», - подчеркнул президент Украины.

В ходе переговоров с генсеком ООН Зеленский подчеркнул, что Россия готовит почву для попыток аннексии украинских территорий и что такие агрессивные нарушения устава ООН нужно наказать. Также собеседники обсудили зерновое соглашение и перспективы его расширения.

Глава государства также поблагодарил президента Евросовета Шарля Мишеля за полную поддержку по вопросу российских псевдореферендумов и готовность увеличить помощь Украине.

«Если кто-то там в России думает, будто они смогут "проскочить" со всем тем, что они делают на оккупированной территории, если кто-то там в России надеется, что мир предаст свои же ценности, испугавшись каких-нибудь очередных российских объявлений об аннексии, то они - в России ошибаются», — добавил Зеленский.

Как известно, с 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.