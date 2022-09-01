В СНБО оценили вероятность ядерного удара россии по Украине

президент россии владимир путин не будет применять стратегическое ядерное оружие.

Об этом в интервью изданию «Настоящее время» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в среду, 28 сентября.

Данилов ответил на вопрос журналиста, решится ли российский диктатор на применение ядерного оружия.

«Стратегическое ядерное оружие пути точно не будет использовать. Даже если он употребляет тактическое ядерное орудие, то это будет конец русской федерации. Сразу начнется изоляция россии от цивилизованного мира – будет анклав, с которым никто не будет желать иметь дело, в том числе и китайцы» , - подчеркнул секретарь СНБО.