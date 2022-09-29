Благодаря World Central Kitchen сотрудникам николаевской «Заря» – Машпроект» передали более 5 тысяч продуктовых наборов

В настоящее время из-за вооруженной агрессии России люди, потерявшие возможность работать из-за вынужденной приостановки работы предприятий, нуждаются в поддержке.

Так, при поддержке международной гуманитарной организации World Central Kitchen и Общественной Организации Б2-Центр ДЕЙСТВИЙ оказана помощь одному из крупнейших николаевских предприятий ГП НПКГ «Заря» - Машпроект».

«В Николаеве и области активно работают международные и украинские благотворительные организации, которые постоянно помогают людям, за что им большое спасибо. Список тех, кто может получить эту помощь имеет определенные ограничения. Однако, круг тех, кто действительно нуждается в поддержке, значительно шире», - отметил начальник Николаевской ОВ Виталий Ким.

Отметим, что благодаря участию Международной гуманитарной организации World Central Kitchen было передано более 5 тысяч продуктовых наборов для сотрудников завода. Как сообщила глава патронатной службы начальника Николаевской ОВА Александра Кукуруща, с начала активных боевых действий World Central Kitchen постоянно поддерживает население Николаевщины готовыми обедами и продуктами, а их логотип стал одним из самых известных.