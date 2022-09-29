ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения живой силы врага

Уже 218 день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 28 сентября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 29 сентября.

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03:10 Украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, а также по позициям вражеской ПВО,информируетоперативное командование «Юг».

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 220 огневых задач, в том числе по четырем районам сосредоточения сил и средств в Волшебном, Олешках и Херсоне, по двум станциям радиоэлектронной борьбы в Бериславском районе и контрольно – по мосту в Новой Каховке.

Подтвержденные потери врага составляют 18 россиян, два танка и шесть единиц другой бронированной и автомобильной техники.

02:10 Оперативное командование «Юг» в своей ночной сводке сообщило, что воздушные силы ВСУ уничтожили 3 беспилотника типа «Орлан-10».

«Не прекращается враждебными подразделениями и разведка. В противодействие этой активности 3 беспилотных разведчика типа «Орлан-10» нашими подразделениями сбиты», — говорится в сообщении.