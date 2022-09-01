Война на Николаевщине: Из-за ракетных обстрелов оккпантов по Николаеву пострадал колледж, музей и гражданская инфраструктура

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты откровенно говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 29 сентября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 28 сентября доступна по этой ссылке.

Информация постоянно обновляется:

08:09 В Николаеве одна из ракет в центре города повредила Строительный колледж и музей, сообщил пресс-офицер ОВА Дмитрий Плетенчук.

07:56 В результате ночных обстрелов Николаева пострадала гражданская инфраструктура.

07:24 Обстановка в операционной зоне на Южнобугском направлении стабильно напряженная, но контролируемая. Нашими подразделениями продолжается закрепление на освобожденных территориях, ведение тактических боев, огневое и психологическое давление на врага для ослабления его позиций.

В районе Крещеновки нашими активными действиями подавлен вражеский опорный пункт.

Противник продолжает удерживать временно оккупированные территории, стремится противодействовать реализации наших замыслов, порой предпринимает попытки диверсионно-разведывательных или штурмовых действий.

Так, силами до роты в направлении Безымянного от Чкалового пытался улучшить свое тактическое положение. Удачи не имел, с потерями отступил.

Не прекращается вражеским подразделением и воздушная разведка. В противодействие этой активности три беспилотных разведчика типа «Орлан-10» нашими подразделениями сбиты.

Продолжая обстрелы наших позиций и прилегающих к линии фронта территориальных общин с гражданским населением по разным видам вооружения, враг нанес еще шесть авиаударов, в том числе тремя крылатыми ракетами типа «воздух – воздух» по самолетам наших Воздушных Сил. Без потерь нашей авиации.

Вечером вражеской авиацией нанесен ракетный удар пятью ракетами класса «воздух – поверхность» Х-59 в направлении Днепропетровщины и Запорожья. Четыре ракеты уничтожены силами противовоздушной обороны Воздушного командования «Восток», одна попала в предприятие по переработке зерновых на Криворожье. Имеются повреждения производственных объектов. Без человеческих утрат.

Нашей авиацией нанесено шесть ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, а также по позициям вражеской ПВО.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 220 огневых задач, в том числе по четырем районам сосредоточения сил и средств в Волшебном, Олешках и Херсоне, по двум станциям радиоэлектронной борьбы в Бериславском районе и контрольно – по мосту в Новой Каховке.

Подтвержденные потери врага составляют: 18 рашистов, два танка и шесть единиц другой бронированной и автомобильной техники.

Восемь кораблей вражеского флота маневрируют в Черном море у крымского побережья. На боевом дежурстве один большой десантный корабль и три надводных носителя 24 ракет «Калибр».