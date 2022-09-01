Финляндия ограничит въезд россиян в страну

Правительство Финляндии существенно ограничит право граждан рф на въезд в страну в качестве туристов или при поездках в другие части Шенгенской зоны и рассмотрит возможность использования пограничного заграждения.

Об этом говорится в заявлении правительства Финляндии.

«В четверг, 29 сентября, правительство примет постановление, которое значительно ограничит право граждан России на въезд в Финляндию в качестве туристов и использование Финляндии как транзитной страны при поездках в другие части Шенгенской зоны», – говорится в заявлении.

Позже будет рассмотрен вопрос о заборе на границе с Россией.

Напомним, что приграничная служба Финляндии рекомендовала правительству построить физический барьер на части границы страны с россией из-за «недавних изменений в безопасности».

Также напомним, что Латвия вводит режим чрезвычайной ситуации в граничащих с рф районах.

Ранее и другие европейские страны сообщали об усилении ограничений въезда для бегущих от мобилизации россиян, объявленной путиным.