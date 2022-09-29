«За два дня враг потерял бронетехнику на большую сумму, чем стоит весь проект»: Резников рассказал о работе спутников, на которые задонатили украинцы

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что система спутников ICEYE предоставила возможность более точно уничтожать оккупантов. Только за первые два дня использования была уничтожена бронетехника врага на большую сумму, чем стоит весь проект со спутниками.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

«Как, вероятно, все помнят, благодаря пожертвованиям украинцев силы обороны Украины получили доступ к информации по группировке спутников компании ICEYE. Один спутник полностью работает на нужды нашей обороны, еще почти два десятка привлекаются, когда есть необходимость. Когда в июне Минобороны предложило направить средства, собранные для приобретения байракторов, на усиление средств космической разведки, мы ожидали качественного повышения возможностей наших войск. Все наши ожидания полностью оправдались. Силы обороны Украины, в первую очередь – боевые бригады ВСУ, уже некоторое время получают поток данных со спутников ICEYE. Снимки непосредственно расшифровывают и прорабатывают специалисты военной разведки Минобороны, прошедшие соответствующее обучение. По понятным причинам не могу раскрыть все подробности, но только представьте: за первые два дня работы спутника было обнаружено более 60 единиц боевой техники, которую враг пытался замаскировать в лесополосах и других препятствиях. Ее нашли потому, что спутники ICEYE собирают информацию по технологии Synthetic aperture radar (SAR). Указанную технику было бы очень сложно или невозможно заметить оптическими спутниками. В то же время координаты «скрытого» были оперативно переданы для нанесения огневого поражения. В частности, в районе н.п. Крещеновка и Украинка в Херсонской области, а также вблизи Новоселовки Донецкой области. Фактически, только за эти два дня враг потерял бронетехнику на большую сумму, чем стоит весь проект со спутниками. Но главное – это помогает сохранить жизнь наших воинов, которые бесценны», – отметил министр обороны.

Он также рассказал о некоторых преимуществах использования системы спутников.

«Во-первых, Украина получила возможность комбинировать данные оптических спутников от партнеров и данные SAR. Это принципиально увеличивает нашу способность обнаруживать и наносить поражение русским оккупантам. Спутники с SAR становятся особенно актуальными осенью и зимой, когда плохая погода, облачность или снег. Для них нет разницы – день или ночь. Поэтому враг не скроется. Во-вторых, именно наши военные определяют, откуда и когда получать нужные данные. В настоящее время осуществляется систематический мониторинг основных районов ведения боевых действий на юге и востоке. В-третьих, сведения поступают от аналитиков в боевые подразделения очень быстро. Российским оккупантам будет сложнее скрывать свои намерения, это еще больше усложнит их логистику», – написал Резников.

Резников отметил, что мы сможем одолеть россию только за счет качества нашей обороны, поэтому считает этот проект своеобразным стартапом, который откроет двери для других амбициозных инициатив и решений.

По его словам, на встрече с волонтером Сергеем Притулой и представителей Министерства обороны и ГУР МО также обсудили другие потребности нашей армии, чтобы скоординировать действия на ближайшие месяцы.

«Есть несколько интересных идей, имеющих потенциал стать народными проектами», – добавил он.

Напомним, что Фонд Притулы купил для ВСУ спутник – для этого использовали 600 миллионов гривен, которые сначала собрали на покупку «Байрактара», но затем турецкая компания согласилась бесплатно передать беспилотники ВСУ. После приобретения спутника в соцсетях появилась критика этого шага.

Министр обороны объяснил, почему приобретение «народного спутника» было критически важным для Украины. СНБО также опроверг главные фейки вокруг покупки спутника для украинских военных.