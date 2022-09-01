Российскому генералу заочно объявили о подозрении за уничтожение Мариуполя, штурм «Азовстали» и убийства украинцев

СБУ объявила подозрение российскому генералу, отдавшему приказ захватить украинский Мариуполь и штурмовать одно из крупнейших промышленных предприятий города – «Азовсталь».

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным следствия, с февраля 2022 года командир 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа вс рф генерал-лейтенант андрей мордвичев руководил захватом территорий Донецкой области и лично участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. В его подчинение входят: «1-й армейский корпус народной милиции», ряд отдельных мотострелковых бригад незаконных вооруженных формирований «днр», батальоны танковый и «Сомали», разведбатальон «Спарта» и подразделения ЧВК «Вагнер».

Мордвичев конкретно осуществлял военное планирование, координацию и управление этими оккупационными подразделениями в боевых действиях.

Среди прочего он отдал приказ захватить Мариупольский район, где по его указаниям войска рф разрушали гражданскую и критическую инфраструктуру, убивали мирных жителей.

Находясь на территории оккупированной части Мариуполя, мордвичев провел совещание с кадыровым, утвердив план окончательного захвата города, блокировки и последующего штурма «Азовстали» с безжалостным убийством оставшихся внутри украинцев.

При его непосредственном руководстве и контроле оккупационные войска совершали зверства против военнослужащих ВСУ и гражданского населения.

В настоящее время генерал-лейтенанту из рф андрею мордвичеву сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, если они привели к гибели людей и другим тяжким последствиям); ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий); ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору).

Досудебное расследование продолжается при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, что в начале марта появилась формация о ликвидации Мордвичева в районе Чернобаевки. Однако 28 марта появилось видео (без даты и места записи), где присутствуют рамзан кадыров и андрей мордвичев.