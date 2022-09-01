Беларусь готовится разместить 20 тысяч мобилизованных из рф, - ГУР

В беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из рф. Они должны пополнить дислоцированные в беларуси подразделения вс рф. В результате пополнения соотношение «опытных» и «молодых» военных должно составить 1 к 5.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Для размещения планируется использовать существующие военные фонды, а также гражданские помещения и здания. Под эти нужды передают склады, ангары и другие помещения заброшенных сельскохозяйственных и фермерских хозяйств. Соответствующие указания были предоставлены вс рб и местным советам.

После увеличения штата подразделения будут использовать российскую военную технику со складов на территории беларуси. Также планируется усиление за счет техники и вооружения, снятых с хранения на территории рф. Нехватку техники для перевозки личного состава оккупационных войск планируется пополнить за счет мобилизации гражданских грузовых и легковых автомобилей.

Также власти рб дали указание правоохранительным органам содействовать представителям вс рф в мобилизации российских граждан, недавно въехавших на территорию страны.

Напомним, что в беларусь прибыли «вагнеровцы», чтобы подготовить провокации – с собой привезли форму ВСУ.