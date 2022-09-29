«Можно нажать кнопку, но это может бахнуть прямо там»: Резников заявил, что состояние ядерного потенциала рф вызывает вопросы

Министр обороны Украины Алексей Резников не принялся оценивать риск применения россией тактического ядерного оружия, отметив при этом, что его качество и состояние вызывает вопросы.

Об этом он заявил в интервью «Интерфакс-Украина».

– Риски всегда есть. Имея такого соседа с ядерным потенциалом, всегда есть возможность, когда он психанет. Как это в процентах? Я не берусь сказать. Остались ли у них носители? Да, остались. Его можно доставить и "Искандерами", и "Калибрами", и самолетами. Какого они качества и состояния – у меня вопрос, – сказал он.

– Однажды я общался со вторым президентом Леонидом Кучмой, который уже завершал передачу россии ядерного оружия. Он напомнил, что даже если бы этот ядерный потенциал не был отдан, в 1997 году у него истекал срок годности. Его все равно нужно было списывать и утилизировать. Мы его весь отдали в россию. Поэтому вопрос: а в каком состоянии этот хлам в россии? – сказал министр.

Он напомнил, что украинские ракеты "Сатана" в рф еще на вооружении.

– Мы их делали больше 40 лет назад. И возникает вопрос: кто их обслуживает, по каким документам и сколько лет этим инженерам… Поэтому можно нажать кнопку, но это может бахнуть прямо там, - сказал Резников.

Напомним, как в СНБО оценили вероятность ядерного удара россии по Украине.