В Николаеве суд арестовал информаторшу оккупантов

В Николаеве суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для местной жительницы Ирины Колесник, которая подозревается в передаче оккупантам информации о ситуации в городе.

Об этом сообщил Дмитрий Рябченко.

Рябченко отметил, что Колесник передавала информацию врагам через пророссийский Telegram-канал.

«Когда Колесник взяли, она очень недоумевала – «А за что меня? Что я - писать не имею права свои мысли?».

Чтобы вы поняли, Ирина Федоровна под своим ником в этом клятом телеграм-канале была в последнее время чуть ли не одной из самых ярых и активных противниц так ненавистного ей «режима», нашей страны, украинских воинов и всех настоящих украинцев. Вы бы очень удивились, увидев ее злобно-ненавистные писули, собирающие бесчисленные лайки ее коллег по мировоззрению - там концентрированная злоба и ненависть ко всему нашему, родному нам. Хотя на вид довольно спокойная и интеллигентная женщина, удел которой заниматься совсем другим

Но игра Колесник на этом не закончилась. Она начала снимать ландшафты и передавать видео рашистском кураторам. Пыталась заслужить доверие и ждала «освобождения», как она сама писала.

Но вот незадача - кроме всех прелестей, которыми она играла, есть ещё очень обоснованное и веское подозрение, что один из прилетов состоялся непосредственно благодаря Ирине Федоровне. И благодаря этому прилёту погибли несколько человек. Так что теперь ей вменяется несколько очень «весёлых» статей УК, благодаря которым она больше никогда не увидит свободу», – отметил Рябченко.