За четыре дня российские оккупанты 29 раз применяли иранские дроны-камикадзе

С понедельника, 26 сентября, противник 29 раз применил иранские дроны-камикадзе Shahed 136. В русской армии они маркированы как «Герань-2».

Об этом заявил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

«Агрессор продолжает систематически наносить ракетные и авиационные удары по населенным пунктам и объектам инфраструктуры», – отметил Громов.

По его информации, с начала недели противник совершил пять пусков реактивных крылатых ракет воздушного базирования Х-22, десять пусков управляемых авиационных ракет Х-59 и Х-31 по городской инфраструктуре.

В качестве альтернативных средств поражения враг все чаще использует дроны-камикадзе Shahed 136, маркированные российской армией как «Герань-2». Их применение осуществляется преимущественно на южном направлении с территории временно оккупированной АР Крым.

«В течение прошлой недели противником были применены два ударных беспилотника такого типа. На этой неделе зафиксировано 29 случаев применения дронов-камикадзе иранского производства. 10 таких дронов были уничтожены силами и средствами нашей ПВО», – проинформировал бригадный генерал.

Всего на этой неделе силами и средствами зенитно-ракетных подразделений Воздушных Сил и противовоздушной обороной Сухопутных войск ВС Украины уничтожено более 23 воздушных целей противника.

Ранее сообщалось, что ВСУ нарабатывает методы эффективной борьбы с иранскими дронами-камикадзе.