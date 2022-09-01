В ГУР считают очень высокой угрозу применения россией ядерного оружия

В украинской разведке оценивают угрозу применения россией тактического ядерного оружия против Украины как «очень высокую».

Как сообщается на официальном сайте Главного управления разведки Украины, об этом заявил представитель разведки Вадим Скибицкий в интервью The Guardian.

«Удары, вероятно, будут нацелены на места вдоль линии фронта, где дислоцируется большое количество личного состава и техники, а также важные командные центры и критическая инфраструктура. Чтобы их остановить, нам нужны не только зенитные, но и противоракетные системы», – отметил Скибицкий.

Скибицкий подчеркнул, что задача Украины состоит в том, чтобы нанести наибольшие потери россии на поле боя, что вместе с санкциями и политической изоляцией повлияет на российскую экономику и общество.

Напомним, Резников заявил, что состояние ядерного потенциала россии вызывает вопросы.