путин признал «независимость» Запорожской и Херсонской областей

путин подписал указы, которыми признал «независимость» Запорожской и Херсонской областей.

Подписанные указы опубликованны в пятницу на официальном портале правовой информации рф.

Как известно, 23-27 сентября российская федерация организовала пропагандистское действо под названием «референдумы» на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.

Как известно, 28 сентября оккупационные администрации Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей отчитались об окончательных итогах «референдумов о присоединении к россии».

Пособники оккупантов нарисовали очень высокую явку (от 76,8%) и очень высокий процент голосов «за» (от 87% до 98,4%) и сразу же обратились к президенту рф владимиру путину с просьбой о принятии захваченных регионов в состав россии.

Согласно российскому законодательству, для этого предусмотрена следующая процедура:

- россия должна признать Херсонскую и Запорожскую области независимыми «государствами», как в начале полномасштабного вторжения сделали с так называемыми «днр» и «лнр». - затем Путин и руководители всех «присоединяемых» территорий должны подписать соответствующие договоры, которые должны пройти экспертизу конституционного суда РФ; - после этого «присоединение» должно одобрить госдума и совет федерации; - на последнем этапе свое же решение об аннексии украинских территорий должно финально утвердить путин.

В свою очередь, Президент Владимир Зеленский заявил, что после того, как россия признает результаты псевдореферендумов, ему больше не о чем будет говорить с владимиром путиным.

А МИД Украины заявил, что потребует более жестких санкций для россии и больше оружия для Украины в качестве ответа на «референдумы»