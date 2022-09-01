ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Мэр Днепра сообщил, что «убл@дки развалили «Искандером» городское АТП», сгорело почти 50 автобусов

Уже 219 день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.
«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 28 сентября, можно прочитать по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 30 сентября.
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00:40 Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что россияне ударили по городскому автопарку ракетой «Искандер», в результате чего было уничтожено около 50 автобусов.
«Уважаемые земляки. Кратко, без подробностей. Но я обязан сказать всем, кого это касается. Эти убл@дки развалили «Искандером» обычное городское АТП. Сгорело почти 50 автобусов. Поэтому кому завтра ехать маршрутами: 73, 87А, 101А, 106, 107, 146А и 146Б, пжслт, планируйте своё время и не ругайтесь за задержки», - написал Филатов.
По информации главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, в результате удара российских ракет по городу Днепр один человек погиб и по меньшей мере двое получили ранения, на транспортном предприятии масштабный пожар.
Так, за день российские оккупанты выпустили по территории области почти 200 мин и снарядов.
По данным Живицкого, в результате одного из обстрелов три человека получили ранения, один от тяжелых ран скончался в больнице.
00:15 Возле Запорожской АЭС произошло еще два взрыва.
«Присутствующие на Запорожской АЭС в Украине эксперты МАГАТЭ были проинформированы о еще двух взрывах мин за пределами ограждения станции», - говорится в сообщении МАГАТЭ.
Общее количество взрывов на этой неделе достигло уже пяти.
«Серьезных повреждений нет, однако будет проведено расследование», - добавили в МАГАТЭ.