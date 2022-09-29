Власти Черногории задержали десятки граждан россии по подозрению в шпионаже.

Об этом сообщает Балканская служба Радио Свобода со ссылкой на министра иностранных дел страны Ранка Кривокапича.

«Министерство иностранных дел объявило персонами нон-грата 6 дипломатов посольства Российской Федерации, аккредитованных в Черногории, из-за их деятельности, что противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях и отношениях взаимной благодарности и уважения между двумя странами», – говорится в сообщении МИД Черногории.

По сообщениям местных СМИ, эти шестеро – имеют дипломатическую аккредитацию, остальные 30 – виды на жительство.

Газета Vijesti со ссылкой на несколько источников сообщила, что среди задержанных есть бывший пресс-секретарь министерства иностранных дел Радомир Секулович.

Премьер-министр Дритан Абазович заявил, что в стране проводится "международная операция" с иностранными партнерами и прокуратурой, целью которой является "защита интересов" Черногории.

Представитель Специальной прокуратуры Вукас Радонич сообщил Радио Свобода, что полиция провела обыски в нескольких квартирах в поисках доказательств сговора и шпионажа. По его словам, судом пока никто не арестован.

Шесть российских дипломатов, объявленных персонами нон-грата, должны покинуть страну.