Эрдоган поговорил с путиным и до сих пор не теряет надежды стать посредником

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в четверг провел анонсированный телефонный разговор с владимиром путиным, который касался прежде всего полномасштабного вторжения россии в Украину.

Об этом передает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-релиз канцелярии турецкого президента.

В частности, Эрдоган отметил успешный обмен пленных между Россией и Украиной и функционирование «зернового соглашения», которое Турция разработала при содействии ООН. Он призвал продлить соглашение, которое «соответствует общим интересам».

Также турецкий лидер заявил о необходимости шагов «к снижению напряженности» в контексте российско-украинской войны, а «от России ожидаются шаги для содействия этому процессу, особенно в вопросе присоединения некоторых регионов Украины».

Кроме того, Эрдоган повторил, что готов содействовать проведению переговоров между Украиной и Россией, поскольку им нужно дать еще один шанс .

Как известно, Министерство иностранных дел Турции осудило намерения России провести так называемые референдумы на оккупированных территориях Украины, заявив, что это усложнит дипломатический процесс и чревато углублением нестабильности.

Между тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после прошедшего при его посредничестве обмена пленными между Украиной и РФ пообещал продолжать « телефонную дипломатию» с целью завершения войны.