Ситуация с эвакуацией людей со временно оккупированных территорий Херсонской области может осложниться в ближайшее время.

Об этом заявил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Telegram .

"Анонсированная оккупантами пропускная система с индивидуальными разрешениями как на въезд, так и на выезд направлена на усиление фильтрационных процедур", - заявил Соболевский.

По его словам, это должно снизить темпы выезда спасающихся от оккупационного « русского мира » людей.