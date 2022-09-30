Ситуация с эвакуацией людей со временно оккупированных территорий Херсонской области может осложниться в ближайшее время.
Об этом заявил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Telegram .
"Анонсированная оккупантами пропускная система с индивидуальными разрешениями как на въезд, так и на выезд направлена на усиление фильтрационных процедур", - заявил Соболевский.
По его словам, это должно снизить темпы выезда спасающихся от оккупационного « русского мира » людей.
" Критерии, по которым будут приниматься такие решения, пока не ясны " , - добавил Соболевский.