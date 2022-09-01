Сто пикапов для ВСУ закупила украинская диаспора в Чикаго

Первые 14 пикапов уже передали украинским героям совместно с областной военной администрацией.

Об этом говорится в сообщении благотворительной организации Help Heroes of Ukraine.

«Быстрая транспортировка жизненно необходима украинским героям. Это очень важный аспект ведения успешных боевых действий. Особенностью пикапов является улучшенная проходимость, а также эвакуация раненых из передовой», – говорится в сообщении.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что это первая партия машин, приобретенных американским благотворительным фондом Help Heroes Of Ukraine.

« В общей сложности передадут 100 автомобилей. Общая стоимость – 1 миллион долларов. Их будут отправлять постепенно, ведь автомобили из США в Украину доставляют сначала морем, а тогда и по суше – это длится до 4 недель » , – сообщил Козицкий.

Благотворительную организацию Help Heroes Of Ukraine создали украинцы в Чикаго в первые дни полномасштабной войны. Фонд подписал меморандум о сотрудничестве с ВСУ и МВД, поэтому работает через официальные запросы и имеет лицензию, позволяющую закупать и экспортировать товары двойного назначения из США в Украину. За это время землякам помогли на 15 миллионов долларов – приобрели бронежилеты и шлемы, оптические приборы и военное снаряжение, автомобили и дроны. Экипировали около 10 тысяч украинских защитников.