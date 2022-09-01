США обвиняет российского олигарха Дерипаску в нарушении санкций

Власти США обвинили российского миллиардера Олега Дерипаска в нарушении санкционного режима Вашингтона. 29 сентября обнародовали документы уголовного дела в отношении Дерипаски, согласно которым российский олигарх использовал финансовую систему США для обслуживания трех принадлежащих ему роскошных объектов недвижимости, а также нанял женщину для покупки от его имени музыкальной студии в Калифорнии.

Об этом сообщает DW .

Прокуроры заявили, что нарушение санкций российским бизнесменом также заключалось в том, что его девушка приехала из РФ в США для рождения общих детей. В обвинительном акте против Дерипаски фигурируют три человека - Екатерина Воронина, Наталья Бардакова и Ольга Шрики. Воронина в 2020 и 2022 годах летала в США на роды, Бардакова и Шрики организовывали поездку.

Дерипаска потратил сотни тысяч долларов, чтобы его ребенок мог родиться в США и воспользоваться американской системой здравоохранения, а также получить американское гражданство по праву рождения на территории США. После рождения ребенка три сообщницы Дерипаски вступили в сговор и написали фамилию ребенка с незначительной ошибкой, чтобы скрыть имя его настоящего отца, отмечается в документах.

Дерипаска врал и уклонялся от санкций США, стремясь извлечь выгоду из жизни в Америке, «несмотря на его тесные связи с Кремлем и его огромное состояние, полученное благодаря связям с коррумпированным режимом», заявил федеральный прокурор Манхэттана Эндрю Адамс, возглавляющий оперативную группу по расследованию преступлений русских олигархов.

« Лицемерие в поисках комфорта и гражданства Соединенных Штатов и использование при этом плодов безжалостного, антидемократического режима, поражает » , – отметил Адамс.

Олег Дерипаска находится под санкциями США с 2018 года. Кроме персональных санкций за «отмывание денег Путина», ограничительные меры были применены против восьми связанных с ним компаний, в том числе подконтрольных ему En+ Group, группы «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал». Среди прочего, власти в Вашингтоне подозревают его в причастности к предполагаемому вмешательству в выборы президента США в 2016 году.

Напомним, что Николаевский глиноземный завод, владельцем которого является Олег Дерипаска, остановили в результате войны россии против Украины.

Также известно, что российский владелец МОС Дерипаска проиграл суд и остался под санкциями США.

При этом ранее Дерипаска заявлял, что война против Украины пройдет за счет россиян: «Это реальный кризис». Позже Дерипаска прогнозировал, что Россию ждет самый жестокий кризис по меньшей мере на три года из-за событий в Украине. Кроме этого, он заявил, что идет своеобразная «адская идеологическая мобилизация», которая может привести к затяжному конфликту в Украине.

Ранее сообщалось, что МОС не включили в список на конфискацию – в НАПК считают, что его не удастся быстро национализировать . Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким считал , что МОС российского олигарха Дерипаски при национализации «уйдет под нож», но решение будет принимать СНБО.