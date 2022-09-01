ISW: путин напрямую отдает приказы командирам армии рф в обход минобороны

Президент рф владимир путин как верховный главнокомандующий отдает противоречивые приказы и, вероятно, напрямую работает с российскими командирами на местах, которые требуют подкрепления - вместо того, чтобы следовать стандартной военной практике, например, проводить обучение мобилизованных до отправки на фронт.

Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW)

Как сообщается, «бюрократические просчеты российской частичной мобилизации могут свидетельствовать о том, что путин снова обошел российское высшее военное командование или МО РФ».

ISW ранее сообщал, что путин неоднократно обходил российскую систему командования при принятии решений о ходе войны в Украине, вероятно потому, что он потерял доверие к российскому МО.

Кремль продолжает нарушать заявленные им процедуры «частичной мобилизации» и противоречить собственным сообщениям, даже признавая систематические сбои в работе российской бюрократии всего через восемь дней после объявления мобилизации.

Отмечается, что пока маловероятно, что Беларусь примет непосредственное участие в войне в Украине. путин продолжает использовать свои отношения с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, чтобы использовать белорусские земли для развития российских военных сил, а не только для их участия в войне.

Напомним, ранее газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что российские военные хотели отступить из Херсона, но путин запретил. А еще он объявил, что теперь будет принимать стратегические решения на местах сам.