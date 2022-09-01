В Хмельницкой области разоблачили российского спецназовца, который шпионил для фсб

В Хмельницкой области разоблачили «расконсервированного» агента фсб – гражданина рф, который прибыл в Украину в январе 2022 года.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Его «легендой» было якобы посещение родственников. А настоящей задачей – создание разветвленной агентурной сети для сбора разведданных и диверсий в западных регионах нашего государства.

Агент приехал в Украину по личному указанию бывшего руководителя отряда спецназначения росгвардии «Витязь» полковника Сергея Лысюка. Этот экс-командир российского спецназа входит в ближайшую свиту кремля.

В случае приближения линии фронта к Хмельнитчине он обещал российскому агенту вывести его на оккупированную территорию через спецкоридор.

По данным следствия, шпионом является бывший спецназовец внутренних войск рф, который неоднократно участвовал в боевых действиях, в том числе на северном Кавказе. Там он находился на агентурной связи с фсб, но после ухода в отставку его перевели в «режим ожидания», а «расконсервировали», переведя в Украину.

Оперативники Службы безопасности установили, что деятельность шпиона координировал кадровый сотрудник фсб, полковник Евгений Петрушин с позывным «Гестапо».

В прошлом он занимался подготовкой спецподразделений, а также занимал должности заместителя начальника управления фсб по Дагестану и первого заместителя председателя кгб самопровозглашенного Приднестровья.

Координируясь с Петрушиным, агент разведывал места дислокации и перемещения подразделений ВСУ и собирал информацию о состоянии мобилизации и особенностях функционирования стратегически важных объектов критической инфраструктуры в регионе.

Для этого злоумышленник совершал скрытое наблюдение и пытался устанавливать «нужные» связи с местными жителями.

На проведение разведывательно-подрывной деятельности он получал деньги от своих «кураторов» из рф. Для коммуникации использовали закрытые каналы электронной связи.

Сотрудники Службы безопасности своевременно установили местонахождение российского агента, задокументировали его действия и предотвратили реализацию враждебных планов.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех виновных лиц.

Спецоперацию по разоблачению злоумышленника и его московских «координаторов» проводили сотрудники СБУ Хмельницкой области при процессуальном руководстве Хмельницкой областной прокуратуры.

Напомним, как агента фсб из Николаевщины отдали под суд за подготовку диверсий на побережье.