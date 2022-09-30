«Кровожадные отбросы! Ответите обязательно»: Зеленский отреагировал на убийства оккупантами людей на Запорожье, Днепропетровщине и Николаевщине

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последние обстрелы Запорожской, Днепропетровской и Николаевской области, во время которых погибли и получили ранения много гражданских людей.

О терроре населения Зеленский написал в Telegram.

«Государство-террорист обстреливает ракетами мирное население Запорожья, Николаевщины, Днепропетровщины. Бьет по украинским регионам из реактивных систем залпового огня и беспилотников. Только по Запорожью и району оккупанты выпустили 16 ракет за одно утро! Так могут поступать только законченные террористы, которым не должно быть места в цивилизованном мире.

Враг свирепствует и пытается отомстить за нашу несокрушимость и свои неудачи. Цинически уничтожает мирных украинцев, давно потерял все человеческое. Кровожадные подонки! Будете отвечать обязательно. За каждую потерянную жизнь украинцев!» – написал Президент Украины.