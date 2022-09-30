На Харьковщине еще двух предателей, которые пошли на службу к оккупантам

В Балаклее ГБР разоблачило еще двух предателей, помогавших оккупантам.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В частности, в городе Балаклея работники ГБР задержали бывшего лесничего, которого оккупанты назначили директором местного лесхоза. Предатель помогал организовывать рубку деревьев для укрепления позиций захватчиков.

После освобождения Балаклеи он скрывался. Впрочем, ГБР установило его местонахождение и задержало.

Другой предатель – бывший правоохранитель. После прихода оккупантов он получил должность в так называемой «народной милиции». Муж патрулировал и охранял админздания, в том числе и те, в которых размещались представители оккупационной администрации.

Бывшему лесничему и экс-правохранителю сообщено о подозрении в государственной измене (часть 2 статьи 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.

Напомним, как на Харьковщине задержали коллаборанта, который помогал оккупантам грабить своих односельчан.