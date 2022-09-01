За неделю количество россиян, которые испытывают тревогу, выросло вдвое, – опрос

Уровень тревожности россиян резко повысился на фоне объявленной в стране «частичной мобилизации».

Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), основным заказчиком которого является администрация президента рф, передает Meduza.

Согласно исследованию, 25 сентября на вопрос о том, какое настроение преобладает среди ваших родных и знакомых, 69% опрошенных ответили — тревожное. Неделей ранее, 18 сентября, точно так же отвечали 35% респондентов.

Спокойствие ощущают 26% опрошенных (неделей ранее их было 57%).

При этом 64% респондентов заявили, что действия российских властей за последний месяц у них не вызывали недовольства или возмущения. 29% ответили наоборот.

Положительно работу владимира путина на посту президента рф оценили 75% россиян. За последнюю неделю этот показатель упал на пять процентных пунктов.

Главными событиями недели опрошенные назвали «частичную мобилизацию» (47%), «специальную военную операцию» (27%) и «референдумы о присоединении к России» (5%).

Напомним, в начале сентября сообщалось, что все больше граждан россии не хочет воевать с Украиной. Тогда мнение россиян разделилось почти поровну в вопросе о том, нужно ли продолжать наступление или же начинать переговоры.