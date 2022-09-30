В деоккупированном Волчанске СБУ задержала «криминального авторитета», которого оккупанты назначили «мэром»

В деоккупированном Волчанске СБУ задержала предателя, который помогал рашистам захватить и оккупировать город.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным следствия, 45-летний мужчина, известный в криминальных кругах по прозвищу «Чиж», с начала российского вторжения перешел на сторону врага и помогал россиянам вести подрывную деятельность против Украины.

В марте он организовал незаконный сбор подписей за отставку действующего Волчанского городского головы и планировал самовольно занять этот пост. Предатель «слил» россиянам фамилии и адреса сотрудников правоохранительных органов Украины, проживающих в городе.

Также установлено, что он снабжал оккупантов топливом, продуктами питания, строительными материалами и т.п. По его подсказкам, рашисты разграбили воинскую часть Национальной гвардии Украины, местные автозаправочные станции и складские помещения Волчанского мясокомбината.

К тому же «Чиж» вместе с представителями российских оккупационных властей лично совершил незаконное поднятие государственного флага рф в центре города.

В мае следователи СБУ собрали достаточно доказательств для оглашения враждебному приспешнику подозрения по части 2 статьи 111 («Государственная измена, совершенное в условиях военного положения») Уголовного кодекса Украины. Тогда же он был объявлен в розыск.

После увольнения Волчанского сотрудники СБУ установили местонахождение предателя и задержали его. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ему грозит 15-летний срок лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал ранее начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, Чигиринов Дмитрий Сергеевич по прозвищу «Чиж», в конце октября прошлого года в Волчанске еще с одним лицом совершил тяжкие преступления: похищение и лишение свободы, нанесение тяжких телесных повреждений, вымогательство по отношению к двум гражданам. В середине февраля суд его арестовал с залогом в 545 820 гривен, которые он внес на следующий день и вышел из СИЗО.

Напомним, как оккупанты назначили на руководящую «должность» в Новой Каховке «криминального авторитета». Потом они же сами его арестовали.