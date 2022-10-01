Житель Николаевщины, служивший оккупантам водителем, пошел на соглашение с прокурором и получил условный срок

Суд по соглашению о признании виновности в коллаборационизме назначил жителю Николаевщины один год испытательного срока.

Об этом стало известно из соответствующего приговора Центрального районного суда Николаева.

Установлено, что в марте жителя села Киселевка остановили оккупанты на блокпосту возле этого населенного пункта. Поскольку он одобрял действия рф, то согласился сотрудничать с захватчиками, которые попросили мужчину возить их по своим нуждам.

Так, он повез четырех российских военных в село Заселье в дом старосты села Киселевка и к зданию сельсовета для выполнения оккупантами своих задач. Также он по договоренности оставлял оккупантам на несколько дней свой ВАЗ, чтобы они могли ездить на нем и самостоятельно. Затем оккупанты вернули ему машину.

Действия мужчины квалифицировали по части 4 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины («Коллаборационная деятельность»). Обвиняемый Руслан Бевзюк заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Стороны согласовали наказание – лишении свободы три года, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления сроком на десять лет и одновременно его освобождение от тюрьмы с испытательным сроком на один год.

Суд согласовал это соглашение, назначив Бевзюку вышеуказанное наказание.

Напомним, что СБУ ежедневно открывает 160 дел по факту сотрудничества с оккупантами, 420 человек уже ждут приговоров суда.