Путин подписал «договор» об аннексии оккупированных территорий Украины

Диктатор рф владимир путин в пятницу, 30 сентября, объявил аннексию оккупированных территорий Украины и подписал «договор» о так называемом «вступлении в состав рф новых территорий» Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Мероприятие главарей оккупантов проходит в кремле.

Путин выразил уверенность, что федеральное собрание поддержит создание «четырех новых субъектов российской федерации», сославшись на результаты так называемых «референдумов».

Президент рф также назвал присоединение новых территорий якобы неотъемлемых правом их населения, «закрепленным в первой статье Устава ООН». Он также объявил, что жители аннексированных территорий становятся «гражданами россии навсегда».

Путин также заявил о готовности к переговорам, но не будет обсуждать статус новых аннексированных территорий.

– Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье, Херсоне обсуждать не будем, он сделан. Россия его не предаст, - заявил он.

Он также снова принялся угрожать Украине и партнерам.