В российском регионе за мобилизованных мужчин семьям выдают по барану

Власти российской Тувы раздают овец семьям жителей региона, призванных в рамках мобилизации для войны в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Тувы.

Как отчиталось правительство российского региона, за два дня семьям мобилизованных уже выдали 91 барана – каждой семье по одной голове мелкого рогатого скота.

Также в некоторых районах еще выделяют продукты – картофель, капусту и муку. Еще жителям Тувы пообещали выделить бесплатного угля или дров.

Напомним, что из россии за неделю мобилизации выехало больше мужчин, чем было отправлено на войну в феврале.